Vaccinazioni anti-Covid, nel Veronese superate le 250mila dosi somministrate

Non conosce sosta la campagna vaccinale del Veneto contro Covid-19. Anche ieri, 21 aprile, sono state 33.252 le somministrazioni, suddivise tra 17.233 prime dosi e 16.019 richiami. Diverse le categorie e le classi di età su cui la vaccinazione si sta concentrando. Oltre ai cittadini con disabilità o con fragilità particolari, procede con somministrazioni a domicilio la vaccinazione di chi ha più di 80 anni. Ormai gli over 80 veneti che hanno ricevuto almeno una dose sono il 93,1%. Ma la vaccinazione è aperta anche a chi ha un'età compresa tra i 70 e i 79 anni. E già metà (50,4%) degli appartenenti a questa fascia di età è coperto da almeno una dose di vaccino.

IL BOLLETTINO DELLE VACCINAZIONI ANTI-COVID IN VENETO AGGIORNATO AL 21 APRILE 2021

In totale, in Veneto finora sono state inoculate 1.384.665 dosi fra vaccino Pfizer, Moderna e AstraZeneca. Dosi che vengono utilizzate per la prima somministrazione e per i richiami, visto che il ciclo vaccinale completo è costituito da due somministrazioni intervallate da un lasso di tempo. I veneti che hanno completato il ciclo e quindi possono dirsi pienamente vaccinati sono 427.368.

E con le 5.876 dosi somministrate ieri, in provincia di Verona sono stati superate le 250mila inoculazioni anti-Covid. Finora, l'Ulss 9 Scaligera e l'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona hanno somministrato 253.293 dosi.

