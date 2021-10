Veneti con più di 12 anni, l'84% ha aderito alla campagna vaccinale anti-Covid

Nuovo giorno, nuova cifra tonda raggiunta dalla campagna vaccinale anti-Covid in Veneto. Ieri, 20 ottobre, la percentuale dei residenti in regione con più di 12 anni e con almeno una dose di vaccino fatta è salita all'84%. In tutto sono 3.674.649 i cittadini veneti che finora hanno aderito alla campagna vaccinale. Numero che comprende i 3.506.264 che hanno iniziato e poi concluso il ciclo vaccinale.

Superato l'80% dei vaccinabili con ciclo vaccinale completato, la campagna è proseguita e prosegue ancora. Le somministrazioni di ieri sono state 12.347. Le dosi somministrate sono state le prime 2.481 cittadini, mentre in 5.995 hanno ricevuto la seconda dose o sono stati vaccinati con il siero di Johnson & Johnson che prevede una somministrazione unica. Le dosi aggiuntive (o terze dosi) inoculate ieri sono state 3.871 e in tutto sono 58.165 i veneti che hanno ricevuto il richiamo.

BOLLETTINO CAMPAGNA VACCINALE COVID-19 IN VENETO AGGIORNATO AL 20 OTTOBRE 2021

E su 7.127.262 dosi somministrate in Veneto fino a ieri, 1.337.795 sono state inoculate nel Veronese dove ieri le somministrazioni sono state 2.437.