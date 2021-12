Covid-19, continua lo sforzo nella vaccinazione, soprattutto nelle terze dosi

Il Veneto continua a dar fondo a tutte le proprie energie per mantenere alto il ritmo della campagna vaccinale anti-Covid. Anche questa settimana è cominciata ieri, 20 dicembre, con 49.107 dosi inoculate. In 2.905 hanno ricevuto la prima delle due dosi necessarie a concludere il ciclo vaccinale. Completamento raggiunto ieri da 2.149 veneti, mentre 44.053 sono state le dosi aggiuntive somministrate.

In provincia di Verona, le dosi inoculate ieri sono state 8.213. E quelle inoculate quasi in un anno sono state 1.617.718.

È costituita da 1.331.467 di veneti la popolazione che ha ricevuto la terza dose, il 27% circa dei residenti in regione ed il 30% circa dei veneti vaccinabili. La campagna vaccinale, nel suo complesso, sta invece riguardando 3.838.057 veneti, il 79% dei residenti e l'87% dei vaccinabili. A cui si aggiunge la fascia di età più giovane, i bimbi da 5 a 11, a cui è stata da poco concessa la possibilità di vaccinarsi. Tra vaccinati e prenotati, circa il 10% dei bimbi ha dato la propria adesione attraverso il consenso dei genitori. Infine, si stima che in provincia di Verona la vaccinazione anti-Covid sia stata fatta dal 77,3% dei residenti.

SCARICA QUI IL BOLLETTINO DELLA CAMPAGNA VACCINALE ANTI-COVID AGGIORNATO AL 20 DICEMBRE 2021