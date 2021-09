Inoculate due dosi di vaccino anti-Covid al 75% dei veneti vaccinabili

E in questi ultimi giorni la provincia dove si vaccina di più è quella di Verona. Ulss 9 Scaligera e Aoui ieri hanno somministrato 4.938 dosi sulle 21.835 inoculate in tutta la regione

L'Ulss 9 Scaligera e l'Aoui di Verona fanno ancora registrare le performance migliori a livello regionale nella somministrazione dei vaccini anti-Covid. Anche ieri, 16 settembre, le due aziende sanitarie sono state quelle ad aver inoculato il maggior numero di dosi in Veneto: 4.938 sulle 21.835 inoculate in tutta la regione. Complessivamente, in provincia di Verona sono stati somministrati 1.241.820 vaccini e solo nel Padovano sono riusciti a far meglio.

A livello regionale, la giornata di ieri è stata positivi perché la campagna vaccinale è tornata a superare le 20mila somministrazioni giornaliere. Le dosi inoculate ieri sono state 21.835, con 3.587 prime dosi e 18.248 seconde dosi. E contando tutte le dosi somministrate fino alla fine della giornata di ieri, il Veneto è arrivato a 6.651.182 somministrazioni.

BOLLETTINO VACCINAZIONI COVID-19 IN VENETO AGGIORNATO AL 16 SETTEMBRE 2021

Con le vaccinazioni di oggi il Veneto dovrebbe raggiungere l'80% di cittadini con almeno una dosa di vaccino. Al termine delle vaccinazioni di ieri, erano 3.488.080 i veneti non ancora del tutto vaccinati (71,9%), mentre sono 3.281.690 i veneti che hanno completato il ciclo vaccinale (67,6%).

Tra i veneti vaccinabili (cioè che hanno più di 12 anni) i completamente vaccinati sono diventati il 75%.