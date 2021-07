Vaccinazione anti-Covid, il 44% dei veneti è coperto con la doppia dose

Una percentuale che supera il 48% se si prende in considerazione solo la popolazione vaccinabile

Sono 44.343 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate ieri, 16 luglio, in Veneto. Anche ieri sono state di più le seconde dosi (37.612) rispetto alle prime dosi (6.731) e questo fa aumentare nettamente il numero dei veneti che hanno concluso il ciclo vaccinale e quindi possono dirsi effettivamente vaccinati contro Covid-19.

BOLLETTINO CAMPAGNA VACCINALE COVID-19 IN VENETO - AGGIORNATA AL 16 LUGLIO 2021

Sono saliti a 2.833.490 i veneti a cui è stata somministrata almeno una dose di vaccino (58,4% della popolazione totale) ma sono saliti ancor di più i veneti che hanno completato il ciclo vaccinale. Sono diventati 2.134.912, il 44% della popolazione totale del Veneto. E queste percentuali sono anche superiori se si prende in considerazione solo la popolazione vaccinabile e cioè tutti i cittadini dai 12 anni su. Come si vede in questa tabella:

Dopo quella della Marca Trevigiana, l'Ulss 9 Scaligera è stata quella con più vaccini somministrati, insieme all'Aoui di Verona. Ieri le inoculazioni nel Veronese sono state 8.040 ed in totale, da inizio campagna vaccinale, sono state 861.563.