Tre ventenni su quattro in Veneto sono vaccinati contro il coronavirus

Non sarà un'altra settimana di calo per le vaccinazioni anti-Covid in Veneto. Nell'ultimo mese, le dosi somministrate settimanalmente sono gradualmente diminuite, ma in questi ultimi giorni la campagna vaccinale ha ripreso vigore e anche ieri, 14 ottobre, sono state 15.351 le inoculazioni eseguite in tutta la regione. I veneti che hanno ricevuto la prima dose ieri sono stati 5.003, mentre in 7.126 hanno completato il ciclo vaccinale che comprende due dosi oppure la dose unica del vaccino Johnson & Johnson. E parallelamente procede la somministrazione anche della dose aggiuntiva, la cosiddetta terza dose. Ieri, le terze dosi inoculate sono state 3.222 e finora ne sono state somministrate in tutto 41.971.

BOLLETTINO CAMPAGNA VACCINALE ANTI-COVID IN VENETO AGGIORNATO AL 14 OTTOBRE 2021

Il Veneto è davvero vicino al traguardo dell'80% della popolazione vaccinabile coperta con la doppia dose di vaccino. Il numero, aggiornato a ieri, di veneti che finora hanno scelto di vaccinarsi è di 3.654.282 e di questi sono 3.469.080 i cittadini della regione che hanno terminato il ciclo di vaccinazioni. La popolazione residente in Veneto con ciclo completo rappresenta il 71,5% della popolazione totale e il 79,3% della popolazione che può vaccinarsi.

Infine, la campagna vaccinale nel Veronese ieri è andata avanti con 2.869 somministrazioni. E le inoculazioni totali sono dunque diventate 1.322.792.