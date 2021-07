Quasi il 40% dei residenti in Veneto ha completato il ciclo vaccinale anti-Covid

Sono quasi 2 milioni i veneti che hanno ricevuto due dosi di vaccino o la dose unica del siero di Johnson & Johnson. In provincia di Verona le dosi somministrate finora sono 823.021

Dopo un mese di giugno in cui il Veneto si è sempre mantenuto al di sopra delle 300mila somministrazioni di vaccini anti-Covid a settimana, la prima settimana di luglio si è conclusa con 283.665 inoculazioni ed è la terza settimana consecutiva di calo per le somministrazioni.

Il bollettino della Regione Veneto sulla campagna vaccinale contro il coronavirus riporta che ieri, 11 luglio, è stata una domenica da 34.239 somministrazioni. Le prime dosi inoculate sono state 3.426 e 30.813 sono stati i richiami. Complessivamente in Veneto sono state somministrate 4.652.820 dosi di vaccini anti-Covid, tra 2.685.184 prime dosi e 1.967.635 di seconde dosi (o di dosi uniche del vaccino Johnson & Johnson).

CAMPAGNA VACCINALE ANTI-COVID IN VENETO - BOLLETTINO AGGIORNATO ALL'11 LUGLIO 2021

La popolazione residente in Veneto con almeno una dose di vaccino è composta da 2.803.688 cittadini (il 57,8% della popolazione totale), mentre i veneti che hanno completato il ciclo vaccinale sono 1.937.392 (il 39,9% della popolazione totale).

E questa è la copertura vaccinale delle varie fasce d'età:

In provincia di Verona sono state somministrate in tutto 823.021 dosi, di cui 3.181 nella giornata di ieri.