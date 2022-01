Il numero dei nuovi vaccinati contro Covid-19 cresce in molte fasce di età

Continua ad essere eterogenea la platea dei veneti che chiede di vaccinarsi contro il coronavirus. Dopo poco più di un anno di campagna vaccinale, non ci sono solo i bimbi tra 5 e 11 ad ottenere la prima dose di vaccino. Ci sono anche 20enni, 30enni, 40enni e 50enni che risultavano non vaccinati e che hanno cominciato un ciclo che si concluderà con l'inoculazione della seconda dose.

Nella giornata di ieri, 11 gennaio, sono state 4.777 le prime dosi inoculate. Il totale delle somministrazioni in tutta la regione è stato di 53.648 e comprende anche 4.105 seconde dosi e 44.766 terze dosi. Per una copertura vaccinale che la Regione Veneto ha sintetizzato nel bollettino odierno in questa tabella.

La stima della copertura vaccinale nelle diverse province indica che i veronesi che hanno ottenuto almeno una dose di vaccino sono il 79,4% della popolazione residente nel Veronese. In tutta la provincia scaligera le dosi somministrate finora sono state 1.772.356 e quelle somministrate ieri 9.872.

