Vaccini anti-Covid, vicina la copertura di almeno il 70% in tutte le fasce d'età

Ci potrebbero essere presto novità sulla campagna vaccinale anti-Covid. Potrebbe arrivare un vaccino indicato per i bambini tra 6 e 11 e la terza dose potrebbe essere estesa anche a 40enni e 50enni. Tutte ipotesi che potrebbero diventare realtà entro la fine di quest'anno, lasciando intendere che il lavoro dei centri vaccinali non è ancora terminato. Un lavoro che in Veneto viene portato avanti senza sosta da quasi un anno e che viene registrato nei bollettini diffusi dalla Regione. Il report comunicato oggi è aggiornato alla giornata di ieri dove sono state 13.837 le somministrazioni totali in tutta la regione, di cui 3.090 in provincia di Verona. Le prime dosi somministrate ieri sono state 1.128, le seconde dosi sono state 4.489 e le terze dosi 8.220. Fino a ieri, le dosi di vaccini anti-Covid inoculate in Veneto sono state 7.381.179, comprese 1.390.486 dosi distribuite nel Veronese.

BOLLETTINO VACCINAZIONI COVID-19 IN VENETO - AGGIORNATO ALL'11 NOVEMBRE 2021

Tenendo conto di vaccinazioni e prenotazioni del vaccino, la campagna in Veneto sta riguardando 3.709.964 cittadini (76,5% della popolazione totale e l'84,8% della popolazione vaccinabile). Quelli che hanno avuto almeno una dose sono 3.704.949, quelli che hanno completato il ciclo vaccinale sono 3.601.667 e in più ci sono i 172.285 a cui è stata praticata la dose aggiuntiva. E guardando le fasce di età, ormai tutte quelle vaccinabili hanno raggiunto una copertura del 70%.