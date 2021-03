Covid, per vaccinare tutti gli over 80 consegna a mano della convocazione

«Abbiamo dato un'accelerata alla campagna vaccinale, arrivando ad una media di 5mila vaccini somministrati al giorno in tutta la provincia di Verona». Parole del direttore generale dell'Ulss 9 Scaligera Pietro Girardi, intervenuto oggi, 24 marzo, insieme al sindaco di Verona Federico Sboarina sul tema delle vaccinazioni anti-Covid. Già si vedono dunque i risultati del nuovo sistema di prenotazione dei vaccini lanciato dall'Ulss, la quale conta di arrivare ad 8mila somministrazioni al giorno dopo Pasqua grazie all'aiuto dell'Aoui e dei medici di base.

Rispetto ai giorni scorsi, il centro vaccinale attivato alla Fiera di Verona ha visto questa mattina aumentare la presenza di cittadini in attesa di vaccino. «Ma i problemi di gestione degli accessi e di parcheggio sono stati risolti nelle due ore di pausa prima dell’inizio del turno pomeridiano - ha spiegato con un post su Facebook il sindaco Sboarina - Per i residenti nati dal 1930 al 1937 che non fossero riusciti a prenotarsi online, il Comune consegnerà la settimana prossima a casa le lettere con l'appuntamento. Non c’è motivo di preoccuparsi, il vaccino ci sarà per tutti gli anziani».

I veronesi con più di 80 anni saranno dunque vaccinati tutti presto. La prima fase di somministrazione, quella su convocazione attraverso lettera, si sta esaurendo. Da questa mattina, è partita anche la tre giorni di vaccinazioni straordinarie, organizzata dall'Ulss 9 attraverso prenotazioni online per i nati dal '30 al '37 (a Verona sono 12.186). E dalla prossima settimana, attraverso un controllo incrociato dei dati dell'anagrafe sanitaria, verrà stilato l'elenco degli anziani che non sono vaccinati perché non hanno avuto la possibilità di prenotarsi online. La lista sarà consegnata al Comune per far scendere in campo polizia locale e protezione civile, che recapiterà a casa la lettera con l'appuntamento per gli over 80 che non sono riusciti a prenderlo online. Ed entro mercoledì prossimo, i 35mila vaccini oggi disponibili a Verona e provincia saranno tutti somministrati. «Nel frattempo chiedo a tutti coloro che sono riusciti a prenotare il vaccino in fiera per questi giorni, di presentarsi all'orario stabilito - ha aggiunto Sboarina - Andare con largo anticipo significa creare assembramento e code inutili, ritardando tutte le operazioni. Infine, il bel messaggio che ci danno i nostri anziani è quello del grande senso di responsabilità verso la salute della comunità correndo a vaccinarsi. Una lezione che tutti dobbiamo avere cara».

«Stiamo arrivando a una vaccinazione di massa - ha spiegato Girardi - La prima esperienza per tutti, ma cercheremo di gestirla al meglio. Per questo bisogna attenersi all'orario di convocazione e poi alle regole: distanze di sicurezza, disinfettare le mani e mascherine. Cercheremo nelle prossime giornate di sperimentare soluzioni per sveltire alcune operazioni per l'afflusso dei cittadini, aumentando anche i punti vaccinazione, soprattutto in provincia, arrivando al domicilio delle persone fragili. Anche la Regione sta predisponendo una piattaforma simile a quella usata a Verona per prenotare i tamponi, alla quale si potrà accedere per richiedere il vaccino. La popolazione deve stare tranquilla perché i vaccini stanno arrivando in maniera copiosa, accelereremo per fasce d’età con prenotazioni sia online che telefoniche».