Coronavirus, 62% dei veneti che si possono vaccinare ha ricevuto almeno una dose

Sono state 38.177 le dosi di vaccini anti-Covid inoculate ieri, 3 luglio, in Veneto. Di queste, 11.450 erano prime dosi e 26.727 erano richiami. Sono dunque salite a 4.330.538 le dosi di vaccini anti-Covid somministrate in Veneto, come riportato nel bollettino diffuso oggi dalla Regione, e sono 2.712.186 i residenti nel territorio regionale ad aver ricevuto almeno una dose (il 55,9% del totale dei residenti), mentre i residenti in Veneto completamente immunizzati con la doppia somministrazione sono 1.582.398 (il 32,6% del totale).

BOLLETTINO VACCINAZIONI ANTI-COVID IN VENETO AGGIORNATO AL 3 LUGLIO 2021

La popolazione veneta vaccinabile contro il coronavirus è quella con un'età superiore ai 12 anni. Il 62% dei veneti vaccinabili ha ricevuto almeno una dose, mentre la somministrazione della prima dose e del richiamo è stata eseguita sul 36,2% di chi può essere vaccinato. E queste sono le percentuali della copertura vaccinale in base alle fasce di età:

In provincia di Verona, Ulss 9 Scaligera e Aoui di Verona hanno somministrato 8.557 dosi di vaccini anti-Covid, ieri. La campagna vaccinale nel Veronese ha dunque raggiunto le 767.726 somministrazioni.