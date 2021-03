Tagliato il traguardo dei 150mila vaccini anti-Covid inoculati nel Veronese

L'attuale settimana di campagna vaccinale anti-Covid in Veneto è cominciata con lo stesso ritmo con cui si era conclusa la settimana scorsa. Più di 30mila dosi somministrate ieri, 29 marzo, come riportato nell'aggiornamento diffuso dalla Regione, in cui sono riportati i dati fino alle 23.30 di ieri. Con questo ritmo si potrebbe pensare di battere il record settimanale di 177.187 dosi inoculate in sette giorni, anche se probabilmente in prossimità della Pasqua ci potrebbe essere un comprensibile rallentamento. Il presidente regionale Luca Zaia ha comunque assicurato che le vaccinazioni saranno garantite anche nei giorni di festa.

SCARICA QUI L'AGGIORNAMENTO SULLA CAMPAGNA VACCINALE DEL VENETO

Zaia ha anche aggiunto che il Veneto ha ormai esaurito le sue scorte di vaccini contro il coronavirus. Fino a ieri ,sono state somministrate 833.073 dosi, pari al 91,9% dei vaccini forniti alla Regione. Oggi è comunque arrivato il rifornimento di vaccini Pfizer e tra qualche giorno arriveranno nuovi flaconi di vaccino AstraZeneca.

I veneti che hanno ricevuto la prima dose di vaccino sono 592.684 (il 12,1% della popolazione), mentre 240.200 veneti (il 4,9% della popolazione) hanno ricevuto prima dose e richiamo. Gli over 80 che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino sono il 61,1%, mentre 29.313 sono i cittadini estremamente vulnerabili che sono stati finora vaccinati.

Infine, i dati nel Veronese, dove l'Ulss 9 Scaligera e l'Azienda ospedaliera universitaria integrata hanno complessivamente somministrato 149.839 dosi di vaccino anti-Covid. E quindi oggi la provincia di Verona taglierà il traguardo dei 150mila vaccini inoculati.

