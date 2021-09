Vaccini anti-Covid, Veneto vede l'obiettivo del 70% di cittadini vaccinati

È questione di giorni ormai. Presto sette veneti su dieci avranno completato il loro ciclo vaccinale contro il coronavirus. Il traguardo è vicino, visto che al termine della giornata di ieri, 27 settembre, sono diventati 3.379.168 gli abitanti del Veneto che possono dirsi perfettamente vaccinati (il 69,6% di tutta la popolazione regionale), mentre sono 3.559.477 (il 73,4% della popolazione totale) i veneti a cui è stata somministrata almeno una dose di vaccino. E cresce anche il numero degli abitanti della regione che si sono sottoposti alla dose addizionale, diventati 5.420.

BOLLETTINO CAMPAGNA VACCINALE ANTI-COVID IN VENETO AGGIORNATO AL 27 SETTEMBRE 2021

Nella giornata di ieri, le somministrazioni sono state 17.058 in tutta la regione e 3.279 in provincia di Verona. Le prime dosi inoculate ieri sono state 6.830, le seconde dosi sono state 9.655 e 573 le dosi aggiuntive. In totale, in Veneto sono stati distribuiti 6.829.025 vaccini contro il coronavirus, di cui 1.281.255 nel Veronese.