Campagna vaccinale anti-Covid, 70mila veneti hanno ricevuto la terza dose

In una domenica che ha chiuso la settimana con 76.917 dosi di vaccini anti-Covid somministrate in Veneto, la provincia di Verona è stata ancora una volta quella che ha mostrato la migliore performance. Ieri, 24 ottobre, l'Ulss 9 Scaligera e l'Aoui sono state le uniche aziende sanitarie regionali a somministrare più di mille vaccini. Le dosi inoculate nel Veronese sono state 1.597 nella giornata di ieri e 1.346.040 in tutta la campagna vaccinale.

In tutta la regione, ieri, sono state 6.079 le somministrazioni. Sono stati 941 i cittadini che hanno ricevuto la prima dose, mentre la copertura totale del vaccino è stata raggiunta da 3.766 veneti. E in più ci sono state 1.372 inoculazioni di terze dosi.

BOLLETTINO CAMPAGNA VACCINALE ANTI-COVID AGGIORNATO AL 24 OTTOBRE 2021

La popolazione veneta che ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti-Covid ha raggiunto i 3.682.065 residenti (75,9% del totale dei veneti e 84,2% dei vaccinabili). Sono invece 3.526.936 i veneti completamente vaccinati (72,7% del totale dei veneti e 80,6% dei vaccinabili). E sono 70.374 i veneti che hanno ricevuto la terza dose.