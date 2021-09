Settembre partito con 20.972 vaccini anti-Covid somministrati in Veneto

Nel primo giorno del mese sono state 3.437 le dosi inoculate nel Veronese, dove in tutta la campagna vaccinale le dosi somministrate sono state 1.166.298

Il mese di settembre è cominciato con un primo traguardo raggiunto dalla campagna vaccinale anti-Covid del Veneto: il 70% dei residenti in regione ha ricevuto almeno una dose di vaccino. Si tratta di 3.396.045 cittadini non del tutto vaccinati, ma che hanno almeno una prima difesa dal virus. Mentre sono 2.990.708 (il 61,6% dei residenti in Veneto) i cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale.

CAMPAGNA VACCINALE ANTI-COVID IN VENETO AGGIORNATA ALL'1 SETTEMBRE 2021

Nel primo giorno del nuovo mese sono state somministrate 20.972 dosi di vaccino contro il coronavirus: 7.083 prime dosi e 13.889 seconde dosi o dosi uniche del vaccino di Johnson & Johnson. A ieri, sono 6.289.759 le dosi di vaccino somministrate in tutta la campagna vaccinale.

I dati di ieri della provincia di Verona, infine, parlano di 3.437 dosi somministrati in giornata e di 1.166.298 dosi somministrate in tutta la campagna vaccinale.