Vaccinazioni contro il coronavirus, più di 20mila al giorno il ritmo in Veneto

Quella di ieri, 14 settembre, è stata una giornata particolarmente buona per la campagna vaccinale anti-Covid nel Veronese. Da sole, l'Ulss 9 Scaligera e l'Aoui di Verona hanno somministrato circa un quarto delle dosi inoculate in tutta la regione. Anche ieri, in Veneto sono state somministrate più di 20mila dosi (21.651) di cui 5.459 in provincia di Verona, dove le somministrazioni totali sono salite a 1.231.967.

Su 21.651 dosi somministrate ieri in Veneto, le prime dosi sono state 2.905 e 18.746 cittadini hanno completato il loro ciclo vaccinale contro il coronavirus. La popolazione residente in regione che risulta vaccinata è composta da 3.480.400 cittadini che hanno solo una dose inoculata e da 3.250.148 cittadini completamente vaccinati.

CAMPAGNA VACCINALE ANTI-COVID IN VENETO AGGIORNAMENTO AL 14 SETTEMBRE 2021

Il 71,7% della popolazione totale del Veneto è vaccinata con una sola dose mentre il 67% ha portato a compimento il ciclo vaccinale che può essere composto da due dosi di vaccino Pfizer, Moderno o AstraZeneca o da una dose di vaccino Johnson & Johnson.

Tra la popolazione vaccinabile, quella dai 12 anni in su, il 79,6% si è sottoposta alla somministrazione della prima dose e il 74,3% è completamente vaccinata.