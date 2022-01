Campagna vaccinale anti-Covid, nel Veronese più di 1,8 milioni di dosi inoculate

Ieri, 14 gennaio, l'Ulss 9 Scaligera ed Aoui di Verona hanno somministrato 8.958 vaccini anti-Covid, arrivando così a superare 1,8 milioni di dosi inoculate durante tutta la campagna vaccinale. Le due aziende sanitarie hanno somministrato insieme 1.800.660 dosi di vaccino e grazie a questo sforzo ormai l'80% dei residenti in provincia di Verona ha ricevuto almeno una dose di vaccino.

Nel bollettino sulla campagna vaccinale anti-Covid comunicato oggi dalla Regione sono contenuti i dati sulla provincia di Verona, ma anche quelli del resto del Veneto. In tutta la regione, le somministrazioni di ieri sono state 52.031 e quelle totali 9.763.297. Le prime dosi somministrate ieri sono state 4.248, le seconde dosi 2.937 e le terze dosi 44.846.

Contando chi ha ricevuto almeno una dose e chi si è prenotato per la somministrazione si ottiene un totale di 3.947.716 veneti, l'81,4% dell'intera popolazione residente in regione. In ogni fascia di età dai 12 anni in su, i vaccinati sono più dell'80%. Mentre tra i 5 e gli 11 anni, la campagna vaccinale ha raggiunto in un mese il 26% della popolazione. Inoltre, più della metà dei veneti con più di 50 anni hanno ricevuto anche la dose di richiamo. Le terze dosi somministrate a residenti in Veneto fino a ieri sono state 2.226.207.

Scarica qui il bollettino sulle vaccinazioni anti-Covid in Veneto aggiornato al 14 gennaio 2022