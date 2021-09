Campagna vaccinale anti-Covid, quarta settimana consecutiva di crescita

Quella appena trascorsa è stata la quarta settimana consecutiva di crescita per le somministrazioni di vaccini anti-Covid in Veneto. Da lunedì 6 a domenica 12 settembre sono state 177.433 le dosi inoculate in tutta la regione ed era circa un mese che non se ne somministravano così tante.

CAMPAGNA VACCINALE ANTI-COVID IN VENETO - DATI AGGIORNATI AL 12 SETTEMBRE 2021

La settimana in cui il Veneto ha superato le 6,5 milioni di dosi somministrate dall'inizio della campagna vaccinale si è conclusa ieri, 12 settembre, con 15.390 somministrazioni tra 2.217 prime dosi e 13.173 cicli completati. Con questi numeri, i veneti con almeno una dose di vaccino anti-Covid sono saliti a 3.473.774 (71,6% del totale) e se a questi aggiungiamo anche quelli che hanno già prenotato una dose di vaccino si sale a 3.486.441 (71,8% del totale). Mentre i veneti vaccinati con due dosi di vaccino o con la dose unica di Johnson & Johnson sono 3.211.520 (66,2% del totale).

L'Ulss 9 Scaligera e l'Aoui di Verona sono state le aziende sanitarie locali del Veneto ad aver somministrato più vaccini ieri (4.185) ed il numero delle loro inoculazioni totali è salito a 1.221.718.