Campagna vaccinale anti-Covid, più di 2 milioni di richiami somministrati in Veneto

Sono state 43.006 le somministrazioni di vaccini anti-Covid effettuate ieri, 12 luglio, nel primo giorno di una nuova settimana di vaccinazioni. La maggior parte delle inoculazioni di ieri sono state seconde dosi (39.188) e questo ha fatto superare la quota dei 2 milioni di richiami eseguiti in Veneto (2.007.390 per la precisione). Prima dose di vaccino, ieri, per 3.818 veneti ed in totale sono 4.696.737 le dosi complessivamente somministrate.

BOLLETTINO CAMPAGNA VACCINALE ANTI-COVID IN VENETO - AGGIORNAMENTO DEL 13 LUGLIO 2021

Sono 2.808.232 i residenti in Veneto con almeno una dose di vaccino anti-Covid e rappresentano il 57,9% della popolazione totale. Superato, invece, il 40% di veneti che hanno completato il ciclo vaccinale con prima dose e richiamo o con la dose unica del vaccino Johnson & Johnson. I veneti vaccinati in modo completo sono 1.976.727, il 40,7% del totale.

Nelle seguenti tabelle, invece, vengono mostrate le percentuali di veneti vaccinati, suddivisi in fasce di età. E le percentuali in fondo si riferiscono alla popolazione vaccinabile, quindi i veneti dai 12 anni in su.

In provincia di Verona, ieri, sono state 6.580 le somministrazioni di vaccini anti-Covid eseguite da Ulss 9 Scaligera e da Aoui di Verona, le quali insieme hanno inoculato 829.698 dosi in questa campagna vaccinale.