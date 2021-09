Vaccini anti-Covid, in Veneto ne sono stati somministrati più di 6,5 milioni

Il 65,6% della popolazione totale della regione è completamente vaccinata, percentuale che sale al 72,7% se si considera solo la popolazione vaccinabile (dai 12 anni in su)

/ Via Banchette

Ieri, 10 settembre, la Regione Veneto a superato i 6 milioni e mezzo di vaccini anti-Covid somministrati. Dall'inizio della campagna vaccinale, le dosi somministrate sono state 6.526.044, di cui 3.286.972 prime dosi e 3.239.071 secondi dosi (o dosi uniche del vaccino di Johnson e Johnson). Mentre nella giornata di ieri sono state 28.214 le somministrazioni, di cui 4.079 prime dosi.

BOLLETTINO VACCINAZIONI ANTI-COVID IN VENETO AGGIORNATO AL 10 SETTEMBRE 2021

I residenti in Veneto che hanno completato il loro ciclo vaccinale sono saliti a 3.182.195 (65,6% della popolazione totale), mentre quelli che hanno almeno una dose sono 3.468.277 (71,5% della popolazione totale) e se a questi ci aggiungiamo anche i veneti che hanno già prenotato il vaccino si arriva a 3.481.617 (71,7%).

In provincia di Verona, la campagna vaccinale anti-Covid è portata avanti dall'Ulss 9 Scaligera e dall'Aoui di Verona che ieri hanno somministrato 5.449 dosi di vaccino, per un totale di 1.212.490 dosi inoculate in nove mesi.