Almeno una dose di vaccino anti-Covid somministrata a quasi 7 veneti su 10

Nell'ultima giornata di agosto, sono state 19.618 inoculazioni in tutta la regione e 4.914 in provincia di Verona

Sono state quasi 20mila le vaccinazioni anti-Covid eseguite in Veneto ieri, nell'ultimo giorno del mese di agosto. Sono state 6.582 le prime dosi somministrate ieri e 13.036 le seconde dosi per un totale di 19.618 inoculazioni in un giorno. Un totale che ha fatto salire il Veneto a 6.268.454 dosi somministrate in questa campagna vaccinale.

CAMPAGNA VACCINALE ANTI-COVID IN VENETO AGGIORNATA AL 31 AGOSTO 2021

Con l'attuale ritmo, questa potrebbe essere la settimana dei 3 milioni di veneti completamente vaccinati con doppia dose o con dose unica di Johnson & Johnson. Con le vaccinazioni di ieri sono saliti a 3.387.993 gli abitanti del Veneto con almeno una dose di vaccino (il 69,8% del totale) e sono diventati 2.977.149 i veneti con ciclo vaccinale completo (il 61,4% della popolazione totale).

Per quanto riguarda la provincia di Verona, l'Ulss 9 Scaligera e l'Aoui di Verona hanno eseguito 4.914 vaccinazioni ieri e 1.162.836 vaccinazioni totali.