Vaccinazione anti-Covid, ritmi abbassati in Veneto. Meno di 15mila inoculazioni al giorno

Anche ieri, 8 febbraio, i numeri della campagna vaccinale anti-Covid non sono stati particolarmente esaltanti in Veneto. Esclusi i festivi, era da novembre che non si somministravano meno di 15mila dosi in un giorno. E per il secondo giorno consecutivo sono state meno di mille le prime dosi inoculate. Dati che potrebbero far supporre ad una campagna vaccinale ormai prossima alla fine, visto che dai 12 anni in su tutte le fasce di età sono coperte con due dosi almeno all'80% e dai 20 anni in su tutte le fasce di età sono coperte almeno al 50% con tre dosi di vaccino. Le vaccinazioni comunque procedono e procedono anche nella fascia di età 5-11 anni dove il ciclo vaccinale è stato completato da un veneto su quattro.

Le somministrazioni di ieri in Veneto sono state 14.452, con 813 prime dosi, 2.934 seconde dosi e 10.705 terze dosi. In provincia di Verona sono stati inoculati 4.269 vaccini ieri ed in totale sono state 1.975.190 le vaccinazioni anti-Covid veronesi (10.600.526 quelle venete). Il 60,3% dei veneti ha ricevuto tre dosi di vaccino, mentre i veneti che hanno ricevuto almeno una dose sono l'82,2%. Leggermente inferiori alla medie regionali sono quelle della provincia di Verona dove l'81,6% dei residenti ha avuto almeno una dose ed il 56,7% dei veronesi ha una copertura vaccinale con tre dosi.

