Quasi il 70% dei veneti che la possono ricevere ha fatto la terza dose di vaccino anti-Covid

Nonostante la sospensione del centro vaccinale di Borgo Roma e la prevista riduzione di orario dei centri vaccinali dell'Ulss 9 Scaligera, continuano ad essere relativamente alte le somministrazioni di vaccini anti-Covid nel Veronese. Anche ieri, 21 febbraio, la provincia scaligera è stata quella con più vaccinazioni eseguite in tutto il Veneto (2.644). E con 2.020.291 dosi inoculate in tutta la campagna vaccinale, Ulss 9 Scaligera e Aoui di Verona sono riuscite a vaccinare quasi l'82% dei veronesi. La stima è che il ciclo vaccinale sia stato completato da più dell'80% dei residenti nel Veronese e oltre il 60% degli abitanti di Verona e provincia ha anche ricevuto la terza dose.

La campagna vaccinale anti-Covid in Veneto ha comunque raggiunto livelli che non costringono più a decine di migliaia di somministrazioni al giorno. Questa settimana è partita ieri con 9.062 dosi inoculate. Le prime dosi sono state 234, le seconde 1.606 e le terze dosi sono state 7.222. E sempre nella giornata di ieri, come previsto, è stata superata quota 4 milioni di veneti con almeno una dose di vaccino anti-Covid ricevuta (4.000.018 al termine della giornata). Tra i veneti con più di 12 anni, l'89,2% ha aderito alla campagna vaccinale ed il 69,4% ha ricevuto tre dosi di vaccino. Sempre lento, invece, l'avanzamento della campagna vaccinale nella fascia di età 5-11 anni.

Scarica qui il report sulle vaccinazioni anti-Covid in Veneto aggiornato al 21 febbraio 2022