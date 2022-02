Domenica con oltre 2mila vaccinazioni anti-Covid in provincia di Verona

Ieri, 20 febbraio, è stata una domenica di vaccinazioni anti-Covid particolarmente attiva in provincia di Verona. Su 6.607 somministrazioni eseguite in tutta la regione, 2.126 sono state fatte dall'Ulss 9 Scaligera e dall'Aoui di Verona. La maggior parte delle inoculazioni di ieri nel Veronese sono state seconde e terze dosi (in linea con il dato regionale) e la stima è che ormai l'80,3% dei residenti nella provincia scaligera abbia completato il ciclo vaccinale ed il 60,3% abbia ottenuto anche la dose aggiuntiva.

Sono poche centinaia ogni giorno ma ci sono ancora veneti che ricevono la loro prima dose di vaccino anti-Covid. Ieri sono stati 267, mentre 1.577 hanno ricevuto la seconda dose e 4.763 la terza. E se non sarà oggi, sicuramente domani verrà superata quota 4 milioni di residenti in regione con almeno una dose di vaccino ricevuta. Un numero che equivale a circa l'82,5% dell'intera popolazione veneta. Una popolazione che non può essere tutta vaccinabile. Si nota quindi che tra i veneti con più di 12 anni, l'89,2% ha ricevuto almeno una dose. Mentre nei bimbi tra i 5 e gli 11 anni, i vaccinati con almeno una dose sono il 32,7%.