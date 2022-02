Più di tre milioni di residenti in Veneto vaccinati con tre dosi contro il Covid

Ieri, 16 febbraio, il numero di veneti vaccinati con tre dosi contro il coronavirus ha superato i tre milioni. E probabilmente oggi, ci potrebbero essere quattro milioni di residenti coinvolti dalla campagna vaccinale, o perché hanno prenotato o perché hanno ricevuto almeno una dose.

Scarica qui il report sulle vaccinazioni anti-Covid in Veneto aggiornato al 16 febbraio 2022

La campagna vaccinale anti-Covid in Veneto ha ormai un numero di somministrazioni giornaliere inferiore alle 10mila. Ieri, le dosi distribuite sono state 9.692. La maggior parte (7.441) erano terze dosi, a cui si sono aggiunte 402 prime dosi e 1.849 seconde dosi.

Con questo ritmo, il Veneto ha raggiunto solo ieri i 3.004.230 cittadini residenti in regione e coperti con tre dosi di vaccino. Un numero che oggi continuerà a salire e così i veneti vaccinati con tre dosi diventeranno più del 62% dell'intera popolazione regionale ed il 69% della popolazione regionale vaccinabile (chi ha più di 12 anni).

E sempre ieri sono diventati 3.999.874 i residenti in Veneto con almeno una dose di vaccino ricevuta o prenotata. È possibile dunque che oggi si possano raggiungere i 4 milioni e quindi più dell'82,4% dell'intera popolazione residente.

In provincia di Verona, le somministrazioni eseguite da Ulss 9 Scaligera e Aoui di Verona sono state 2.711 ieri e 2.005.430 in tutto. E le stime sono che il 59,3% dei veronesi sia vaccinato con tre dosi e quasi l'82% abbia almeno ricevuto una dose.