Terza dose di vaccino anti-Covid, quanto si deve attendere per poterla ricevere

Tutti gli over 80 la possono prenotare, ma devono aver ricevuto la seconda dose da almeno sei mesi. Per pazienti dializzati, oncologici, oncoematologici, trapiantati di midollo e soggetti Hiv positivi bastano 28 giorni dall'ultima somministrazione

Come annunciato ieri, 30 settembre, dal presidente della Regione Luca Zaia, è possibile per i cittadini con più di 80 anni prenotare la dose aggiuntiva (terza dose o booster) di vaccino anti-Covid.

L'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona (Aoui) ha precisato che i cittadini con età maggiore o uguale a 80 anni, nati nel 1941 e negli anni precedenti, possono prenotare la terza dose se sono passati almeno sei mesi dalla somministrazione della seconda dose di vaccino. Per chi ha contratto il virus e poi si è vaccinato, può ricevere la dose aggiuntiva sempre se sono passati sei mesi dalla somministrazione. In caso di vaccinazione e successiva infezione da coronavirus, si può ricevere la dose booster a sei mesi dalla positività.



L'Ulss 9 Scaligera ha invece ricordato che che le terze dosi possono essere somministrate dopo 28 giorni dal completamento del ciclo primario di vaccinazione ai pazienti dializzati, oncologici, oncoematologici, trapiantati di midollo e soggetti Hiv positivi. Prima di procedere alla prenotazione online, le persone interessate sono pregate di contattare il centro di riferimento presso cui sono in carico o il proprio medico curante.