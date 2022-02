Vaccinazione anti-Covid, da domenica non si potrà più prenotarla in farmacia

Sarà attivo ancora fino a domani, 12 febbraio, il servizio di prenotazione vaccinale in farmacia. L'accordo scadeva il 31 dicembre ed era stato già stato prorogato una prima volta fino fine di gennaio. Ora questo ulteriore slittamento. Mentre proseguono a pieno ritmo, sempre nelle farmacie, le vaccinazioni anti-Covid ed i test antigenici rapidi.

Il servizio di prenotazione ha fatto registrare nelle farmacie di Verona e provincia 93.750 prenotazioni (dato aggiornato al 31 dicembre 2021). «È stato un grande impegno da parte delle farmacie territoriali di tutta la provincia e siamo orgogliosi di avere contribuito, anche con questo servizio, al successo della campagna vaccinale - ha spiegato Elena Vecchioni, presidente di Federfarma Verona - La fascia di popolazione che maggiormente abbiamo aiutato è stata quella anziana e i cittadini che, in generale, non utilizzano i mezzi informatici oppure non comprendono bene la lingua italiana. Ricordo alla cittadinanza che in farmacia si possono eseguire le vaccinazioni, dalla prima dose a quella booster, e anche i tamponi rapidi».

Da domenica, dunque, non si potrà più prenotare il vaccino in farmacia, ma si potrà sempre prenotarlo dal portale dell'Ulss. «Invitiamo chiunque si trovi in difficoltà con l'utilizzo del computer ad usufruire ancora per questi ultimi giorni della facilità di accesso alla farmacia nonché dell'aiuto del proprio farmacista di fiducia per la prenotazione delle vaccinazioni», ha concluso Gianmarco Padovani, vicepresidente di Federfarma Verona.