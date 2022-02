Aoui sospende vaccinazioni anti-Covid a Borgo Roma, sempre attive a Borgo Trento

Centro vaccinale di Borgo Roma sospeso fino a nuovo ordine. Nei prossimi giorni, dunque, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata (Aoui) di Verona vaccinerà contro il coronavirus solo a Borgo Trento.

«Sospeso fino a nuovo aggiornamento», così la direzione dell'Aoui ha comunicato la temporanea interruzione del servizio di vaccinazione anti-Covid nella struttura di Piazzale Scuro 10, a Borgo Roma. Per l'azienda sanitaria del capoluogo rimarrà operativo solo il centro vaccinale del geriatrico, al Padiglione 40 dell'ospedale di Borgo Trento.

Oggi, 12 febbraio, le vaccinazioni dell'Aoui saranno eseguite fino alle 13.30. Domani, il centro vaccinale sarà chiuso. E la prossima settimana sarà aperto dalle 8.30 alle 13.30.

Nell'ospedale della donna e del bambino di Borgo Trento sono inoltre possibili le vaccinazioni anti-Covid dedicate ai bambini dai 5 agli 11 anni. In questo fine settimana, le vaccinazioni pediatrica si eseguono dalle 8.30 alle 19.30; lunedì 14, mercoledì 16 e venerdì 18 febbraio l'apertura è solo pomeridiana dalle 14.30 alle 19.30 mentre martedì 15 e giovedì 17 l'apertura è solo mattutina dalle 8.30 alle 13.30.

La prenotazione è sempre possibile dal Portale dell'Ulss 9 Scaligera. L'invito ai vaccinandi è di presentarsi con la modulistica già compilata garantire un flusso regolare durante la seduta vaccinale. E l'accesso non è consentito a cittadini posti in quarantena o in isolamento fiduciario.