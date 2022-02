Aoui di Verona: «Vaccinazione anti-Covid in gravidanza sicura ed efficace»

Le società scientifiche italiane consigliano la vaccinazione anti-Covid anche alle donne in stato di gravidanza o in fase di allattamento. Una raccomandazione rilanciata dall'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona (Aoui) attraverso un'informativa che in poche pagine riassume le informazioni attualmente disponibili sugli effetti dei vaccini contro il coronavirus sulle donne in dolce attesa.

VACCINI SICURI PER LE DONNE INCINTA

Numerosi studi scientifici hanno ormai dimostrato che il rischio di contrarre l'infezione da Covid-19 è notevolmente inferiore nelle donne gravide vaccinate rispetto alle non vaccinate. E che gli attuali vaccini mantengono la loro efficacia anche per le varianti Alfa, Delta e Omicron.

La Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (Sigo) ha inoltre sottolineato che il vaccino raccomandato in gravidanza non contiene virus o particelle virali, quindi non vi sono motivi biologici che controindicano il suo utilizzo in qualunque fase della gravidanza. Non ci sono dunque ragioni per ritenere che il vaccino aumenti il rischio di malformazioni per il bimbo e al momento non è dimostrato che la vaccinazione accresca le possibilità di un aborto.

Infine, è intervenuta anche l'Oms (Organizzazione Mondiale della Sanita?) per tranquillizzare sulla sicurezza della vaccinazione nelle donne che desiderano un figlio o che rimangono gravide in prossimità della somministrazione.

L'ALLATTAMENTO

Per quanto riguarda l'allattamento, importanti dati hanno dimostrato la presenza di anticorpi della madre contro il virus nel sangue del cordone ombelicale (quindi sangue fetale) e nel latte delle donne vaccinate. È dunque altamente probabile che il lattante possa acquisire una protezione aggiuntiva contro l'infezione da Covid. Risulta dunque opportuna la vaccinazione sia durante la gravidanza che durante l'allattamento.

LO STUDIO

Inizialmente non si conosceva l'impatto del Covid in gravidanza, ma è stato possibile descrivere gli esiti per madre e bimbo in caso di infezione grazie allo studio dell'Iss (Istituto Superiore di Sanità) a cui ha partecipato il dipartimento materno-infantile dell'Aoui, diretto dal professor Massimo Piergiuseppe Franchi.

In questo importante studio pubblicato sulla prima rivista europea di ostetricia sono state analizzate la prima e la seconda ondata pandemica (dal 25 febbraio 2020 al 30 giugno 2021). Durante la prima ondata, l’incidenza dell’infezione da Covid e i ricoveri in terapia intensiva con ricorso all'intubazione tra le donne in gravidanza non sono stati maggiori rispetto alle donne di età riproduttiva con infezione. La circolazione della variante Alfa durante la seconda ondata, è purtroppo risultata associata a maggiori danni materni e neonatali con aumento significativo del rischio di polmonite da Covid-19 e di ricovero in terapia intensiva. È molto probabile che le varianti Delta e Omicron, assai diffuse, determinino danni altrettanto rilevanti. E questo rende ancora più importante la vaccinazione.

UNA VACCINAZIONE ANCORA POCO DIFFUSA

Nel dipartimento materno-infantile dell'Aoui di Verona è stata condotta un'indagine sulla percentuale di gravide vaccinate a Verona e provincia. Più dei due terzi delle future madri o puerpere non sono risultate vaccinate. Pertanto dall'ottobre 2021, a tutte le gravide e puerpere ricoverate a Borgo Trento è offerta la vaccinazione.

I risultati attuali indicano che solo il 25% delle ricoverate in ostetricia usufruiscono di questa opportunità soprattutto per scarsa o imprecisa informazione. Perciò è stato istituito un ambulatorio specifico per la gestione del Covid-19 in gravidanza. Al suo interno vengono fornite informazioni specifiche riguardo i vantaggi della vaccinazione. Dopo il colloquio per tutte le donne interessate viene programmata la vaccinazione in tempo reale presso il centro vaccinale di Borgo Trento con percorso prioritario. Alla consulenza si accede con impegnativa previa telefonata al cup (045-2323717 specificando "Colloquio Vaccinale Covid 19 gravidanza allattamento").