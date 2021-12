Vaccini anti-Covid, aperte le prenotazioni per i bambini da 5 a 11 anni

L'Ulss 9 Scaligera ha annunciato oggi, 13 dicembre, l'apertura delle prenotazioni per il vaccino anti-Covid per la fascia di età dai 5 agli 11 anni. «I posti messi a disposizione vanno dal 16 dicembre e tengono conto dei vaccini pediatrici a disposizione e delle seconde dosi che dovranno essere effettuate a distanza di 21 giorni», ha spiegato l'azienda socio-sanitaria veronese. Il vaccino si può prenotare online sulla piattaforma regionale o in farmacia. E saranno i pediatri di libera scelta del territorio, in sedi individuate dall'Ulss, a somministrarlo ai bambini.