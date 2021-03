Vaccini ai donatori di sangue. Avis Veneto: «Aspettiamo il nostro turno»

I donatori di sangue e plasma hanno garantito e continuano a garantire in Veneto, durante questa lunga pandemia, un livello essenziale di assistenza. Da subito hanno seguito, in maniera esemplare, regole e protocolli, diventando di fatto dei testimonial di corretti comportamenti per il bene del prossimo. Il sistema trasfusionale, da parte sua, si è prontamente attivato per garantire loro la massima sicurezza con la raccomandazione di prenotare la donazione, con le disposizioni periodicamente aggiornate e con percorsi dedicati. «Il risultato degli sforzi messi in campo è che la donazione rimane una procedura assolutamente sicura - ha spiegato il direttore del Centro nazionale sangue Vincenzo De Angelis - e che non si hanno notizie di focolai tra i donatori o gli operatori dei centri di raccolta».

«Questo significa che i donatori non rappresentano una categoria a rischio - ha spiegato il presidente di Avis regionale Veneto Giorgio Brunello - e che la loro vaccinazione contro il Covid può essere prevista dopo quella delle categorie fragili che ne hanno assolutamente bisogno».

Il piano vaccinale regionale, che in un primo momento aveva inserito i donatori tra le categorie prioritarie, li ha poi messi in stand by per far fronte al bisogno di vaccinare altre categorie più urgenti che non potrebbero sopportare un contagio da Covid. Qualche Ulss, però, si era già mossa e la Regione Veneto ha chiesto in una nota di evitare «eventuali iniziative che possono creare disomogeneità nella somministrazione dei vaccini alla popolazione dei donatori».

«Come Avis regionale e donatori in salute capiamo benissimo la situazione - ha aggiunto Brunello - siamo consapevoli che la vaccinazione assicura la continuità nel fabbisogno di sangue e emocomponenti per gli ammalati, tuttavia non siamo dei previlegiati e aspettiamo il nostro turno. Precedenza assoluta a chi rischia di più».

Quello che, invece, Avis chiede ad alta voce è che possano essere vaccinati al più presto tutti i volontari addetti all’accoglienza dei donatori e all’attività di raccolta associativa. «Deve essere una priorità - ha concluso Brunello - perché ogni giorno centinaia di volontari, fra i quali molti pensionati, si mettono a disposizione dell'associazione per seguire i donatori in tutto l’iter della donazione. Fanno un lavoro indispensabile laddove non riesce la sanità pubblica, e vanno assolutamente vaccinati e messi in sicurezza oltre che ringraziati, come i donatori, per quello che stanno facendo per puro altruismo, anche in piena pandemia».