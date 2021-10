Vaccinazioni anti-Covid nelle farmacie veronesi «al ritmo di mille a settimana»

Superato il tetto delle 10.000 vaccinazioni in tre mesi. Eseguiti nelle farmacie anche 200.000 test antigenici rapidi e 45.500 prenotazioni per le vaccinazioni negli hub dell'Ulss 9 Scaligera

Sono circa 10.100 le vaccinazioni contro Covid-19 effettuate da inizio campagna sanitaria nelle 85 farmacie di Verona e provincia che ad oggi hanno attivato il servizio gratuito rivolto a cittadini che non assumono terapie e che non sono affetti da allergie.

«Ci siamo assestati sul migliaio di vaccinazioni a settimana - ha detto Elena Vecchioni, presidente di Federfarma Verona - Le farmacie gestiscono ormai come routinaria questa prestazione sanitaria fondamentale per la collettività in una fase considerata ancora emergenziale. Superare il tetto delle 10.000 vaccinazioni in tre mesi è un traguardo che siamo orgogliosi di avere raggiunto grazie alla fiducia accordata dalla cittadinanza alla farmacia riconoscendole velocità, comodità e professionalità».



(Elena Vecchioni)

Le farmacie di Verona e provincia hanno inoltre effettuato 45.500 prenotazioni per le vaccinazioni negli hub dell’Ulss 9 Scaligera, con evidente vantaggio soprattutto per le persone anziane. Inoltre, sono stati eseguiti 200.000 test antigenici rapidi in 167 farmacie (ultimo report al 23 agosto).