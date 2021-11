Vaccinazioni anti-Covid in Veneto, 78.047 nella prima settimana di novembre

Nella prima settimana di novembre sono state 78.047 le vaccinazioni anti-Covid effettuate in Veneto. Sono state circa 10mila in meno rispetto alla settimana precedente e sempre di più concentrate sulle terze dosi. Anche ieri, 7 novembre, le somministrazioni sono state 5.504 e di queste le dosi addizionali sono state 2.701. I nuovi vaccinati di ieri sono stati 513 e in 2.290 hanno completato il ciclo con la seconda somministrazione.

BOLLETTINO VACCINAZIONI ANTI-COVID IN VENETO AGGIORNATO AL 7 NOVEMBRE 2021

I veneti che hanno ricevuto tre dosi di vaccino contro il coronavirus sono 145.024, circa il 3% della popolazione complessiva. E sono ancora una piccola parte dei 3.701.012 veneti che hanno aderito alla campagna vaccinale e quindi hanno almeno una dose di vaccino in corpo. I veneti che invece sono vaccinati con due dosi sono 3.591.644.

E sono state tante anche ieri le somministrazioni in provincia di Verona. I vaccini inoculati domenica sono stati 1.508 ed il contatore complessivo è salito a 1.380.691.