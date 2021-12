Vaccini anti-Covid, Veneto spinge per arrivare a 50mila inoculazioni al giorno

Il Veneto si avvicina sempre di più all'obiettivo delle 50mila vaccinazioni anti-Covid al giorno. Ieri, 7 dicembre, le inoculazioni sono state 46.650 in tutta la regione, di cui 8.320 in provincia di Verona. Sono 1.515.174 le dosi somministrate dall'Ulss 9 Scaligera e dall'Aoui di Verona dall'inizio della campagna vaccinale. Una campagna che in Veneto ha permesso la distribuzione di 8.085.614 dosi.

BOLLETTINO VACCINAZIONI ANTI-COVID IN VENETO AGGIORNATO AL 7 DICEMBRE 2021

Nella giornata di ieri sono state 3.284 le prime dosi inoculate in Veneto, 1.556 le seconde dosi e 41.785 le terze dosi. Circa il 16% dell'intera popolazione veneta (778.722 persone) hanno ricevuto la cosiddetta dose aggiuntiva dopo aver concluso il ciclo vaccinale. Ciclo vaccinale che ormai riguarda 3.779.119 veneti (77,9% dei veneti e 86,4% dei veneti vaccinabili), tra coloro che il vaccino l'hanno già ricevuto (anche solo una dose) o che l'hanno prenotato.