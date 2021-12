In Veneto inoculati più di 8 milioni di vaccini anti-Covid, oltre 1,5 milioni nel Veronese

Con qualche disagio all'inizio della campagna vaccinale (per carenza di dosi) e in questi ultimi giorni (per le code ai centri vaccinali), in Veneto sono state somministrate più di 8 milioni di dosi di vaccini anti-Covid. Il traguardo è stato superato ieri, 6 dicembre, con l'inoculazione di 47.463 dosi e con l'arrivo a 8.037.874 inoculazioni in poco meno di un anno.

BOLLETTINO VACCINAZIONI COVID-19 IN VENETO - AGGIORNATO AL 6 DICEMBRE 2021

Come evidenziato questa mattina dal presidente della Regione Luca Zaia, in Veneto è triplicata la media delle prime dosi inoculate. Ieri, 3.702 cittadini hanno iniziato il loro percorso vaccinale e 1.775 l'hanno concluso con la seconda dose. Sono state quindi 41.986 le terze dosi somministrate ieri ed è salito a 736.482 il numero dei residenti in Veneto che hanno ricevuto la cosiddetta dose addizionale (il 15,2% dell'intera popolazione e il 16,8% della popolazione vaccinabile). I veneti che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino o che si sono prenotati per riceverla sono 3.776.235 e rappresentano il 77,8% della popolazione regionale e l'86,3% dei veneti vaccinabili.

In provincia di Verona, sono state 7.713 le inoculazioni di ieri e questo ha permesso all'Ulss 9 Scaligera e all'Aoui di Verona di superare il milione e mezzo di dosi somministrate in totale (1.506.411).