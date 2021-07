Coronavirus, ciclo vaccinale completato per più di 2,5 milioni di veneti

Il bollettino di ieri, 28 luglio, l'aveva fatto sperare. Quello di oggi lo ha confermato: più di due milioni e mezzo di cittadini residenti in Veneto hanno completato il ciclo vaccinale contro Covid-19. Per l'esattezza 2.517.480. Un numero che rappresenta quasi il 52% della popolazione residente in regione e più del 57% della popolazione vaccinabile (nessun vaccino finora è stato autorizzato per bambini al di sotto dei 12 anni). E contemporaneamente si avvicina a quota 3 milioni il numero dei residenti in Veneto con almeno una dose di vaccino anti-Covid in corpo. Sono 2.959.516 e rappresentano il 61% della popolazione totale ed il 67,7% dei veneti vaccinabili.

BOLLETTINO VACCINAZIONI ANTI-COVID IN VENETO AGGIORNATO AL 28 LUGLIO 2021

Nella giornata di ieri sono state 39.508 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate in veneto. Le prime vaccinazioni sono state 10.774 ed i richiami sono stati 28.734. In totale, in Veneto sono state somministrate 5.386.045, tenendo conto anche di quelle inoculate a cittadini non residenti in regione.

In provincia di Verona, ieri, le somministrazioni sono state 9.010 ed il numero totale di dosi inoculate da Ulss 9 Scaligera e dall'Aoui di Verona sono state fino a ieri 960.459.