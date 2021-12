Un anno di campagna vaccinale anti-Covid, in Veneto inoculate 9 milioni di dosi

Con le 52.686 dosi di vaccino anti-Covid somministrate ieri, 27 dicembre, e con le altrettante previste per oggi, il Veneto supera le 9 milioni di dosi inoculate in una anno di campagna vaccinale. Un anno caratterizzato da vari passaggi, ma che ha permesso quasi all'80% dei residenti di Veneto di ricevere o almeno di prenotare il vaccino contro il coronavirus. I veneti con almeno una dose di vaccino in corpo o con una dose prenotata sono infatti diventati 3.863.793, numero che comprendere 1.551.079 veneti (il 32% della popolazione totale) che hanno ricevuto anche la dose addizionale.

Ieri, sono state somministrate 4.067 prime dosi, 5.319 seconde dosi e 43.300 terze dosi in tutto il Veneto. In provincia di Verona, invece, ieri sono state eseguite 8.720 vaccinazioni anti-Covid. Nel Veronese, in un anno di campagna vaccinale, le somministrazioni sono state 1.664.239 ed hanno permesso di mettere in sicurezza circa due veronesi su tre.

Scarica qui il bollettino sulle vaccinazioni anti-Covid in Veneto aggiornato al 27 dicembre 2021