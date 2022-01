L'82% dei veneti vaccinato contro il Covid. Il 60% dai 12 anni in su ha avuto terza dose

Ha rallentato il passo ma non ha smesso di correre la campagna vaccinale anti-Covid del Veneto. Le somministrazioni di ieri, 26 gennaio, sono state 31.414, circa 20mila in meno rispetto ai picchi toccati nelle settimane scorse. Restano comunque tante le dosi inoculate in una campagna che coinvolge sempre più cittadini.

Scarica qui il bollettino sulle vaccinazioni anti-Covid del Veneto aggiornato al 26 gennaio 2022

Le prime dosi somministrate ieri sono state 1.526, le seconde dosi 3.825 e 26.063 sono state le terze dosi. Questo ha permesso alla campagna vaccinale di raggiungere 3.976.721 veneti tra chi ha ricevuto e chi ha prenotato il vaccino. Si tratta dell'82% dell'intera popolazione del Veneto. E i veneti che hanno ricevuto la terza dose sono saliti a 2.636.409, il 60,2% di coloro che la possono ricevere.

E la stima dei vaccinati in provincia di Verona è arrivata all'81% della popolazione scaligera, grazie ad 1.893.296 dosi somministrate da Ulss 9 Scaligera e Aoui di Verona, di cui 8.329 inoculate ieri.