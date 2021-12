Vaccini anti-Covid, Veneto la regione che ne ha inoculati di più a Natale e alla vigilia

Due simbolici attestati hanno inorgoglito oggi, 27 dicembre, il presidente della Regione Luca Zaia. Due traguardi raggiunti dalla campagna vaccinale anti-Covid e sottolineati dal governatore questa mattina: il primo è che il Veneto è stata la regione che ha vaccinato di più il 24 e il 25 dicembre e il secondo è che l'obiettivo di inoculare un milione e mezzo di terze dosi entro fine anno è stato centrato in anticipo.

Scarica qui il bollettino sulle vaccinazioni anti-Covid aggiornato al 26 dicembre 2021

Ma la campagna vaccinale è andata bene anche nella giornata di Santo Stefano con oltre 24mila inoculazioni in tutta la regione (24.415), di cui 5.011 in provincia di Verona. Ieri, in tutta la regione 3.131 cittadini hanno ricevuto la prima dose di vaccino, 1.015 hanno ricevuto la seconda e 20.269 hanno ricevuto la terza.

Da oggi fino a fine anno, inoltre, il ritmo delle vaccinazioni si alzerà e permetterà al Veneto di chiudere il 2021 con più di 9 milioni di dosi inoculate, di cui quasi 2 milioni in provincia di Verona.

Per quel che riguarda le fasce di età, Zaia ha dichiarato che sono già circa 18mila i bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto il vaccino e contando anche quelli che hanno la dose prenotata si arriva al 15,6% dei bimbi veneti tra 5 e 11 anni. Tra tutta la popolazione veneta, invece, i vaccini sono stati inoculati o saranno presto inoculati a 3.859.166 cittadini (79,5% della popolazione totale) e la terza dose è stata somministrata a 1.507.020 veneti (31,1% del totale).