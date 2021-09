Vaccini anti-Covid in Veneto, oltre 100mila dosi somministrate in settimana

Incluse le prime dosi aggiuntive che sono più di 4mila in tutta la regione. In provincia di Verona, ieri, sono state 3.872 le vaccinazioni eseguite da Ulss 9 Scaligera e Aoui

Nonostante l'inizio in Veneto della somministrazione delle terze dosi di vaccino anti-Covid, questa settimana potrebbe concludersi con meno dosi distribuite rispetto alla settimana precedente. Il report sull'andamento della campagna vaccinale in regione mostra alla data di ieri, 25 settembre, 106.881 dosi inoculate da lunedì ed è difficile pensare che oggi si possano vaccinare così tanti veneti da superare le 131.319 vaccinazioni della scorsa settimana. Segno che l'effetto del Green Pass obbligatorio anche sul lavoro deve ancora manifestarsi.

BOLLETTINO CAMPAGNA VACCINALE ANTI-COVID IN VENETO AGGIORNATO AL 25 SETTEMBRE 2021

Nessuna battuta d'arresto, però, per la campagna vaccinale anti-Covid del Veneto che ieri ha distribuito 15.990 dosi. Per 6.909 veneti si è trattata di prima dose, per 8.331 di seconda dose ed in 750 hanno ricevuto la cosiddetta dose aggiuntiva. I veneti che hanno deciso di vaccinarsi sono così saliti a 3.547.091 (il 73,1% del totale), mentre sono 3.365.990 coloro che hanno completato il ciclo vaccinale (il 69,4% della popolazione totale). La dose aggiuntiva, invece, è stata inoculata a 4.730 cittadini residente in Veneto.

In provincia di Verona, le somministrazioni di ieri sono state 3.872 ed Ulss 9 Scaligera e Aoui di Verona hanno inoculato finora 1.275.871 vaccini contro il coronavirus.