Veneto vicino al 50% di residenti vaccinati con doppia dose contro Covid-19

Sta per chiudersi una settimana che potrebbe essere importante per la campagna vaccinale anti-Covid del Veneto. Ieri, 24 luglio, i residenti in Veneto vaccinati con due dosi (o con la dose unica del vaccino Johnson & Johnson) sono saliti a 2.406.708, pari al 49,6% della popolazione totale della regione. Questo significa che con le vaccinazioni in corso oggi, il Veneto potrebbe chiudere questa settimana tagliando il traguardo del 50% dei residenti completamente vaccinati. E contemporaneamente potrebbe superare anche la soglia del 60% dei residenti in Veneto con almeno una dose di vaccino somministrata. Ieri, infatti, i veneti con una sola dose di vaccino sono diventati 2.907.985.

BOLLETTINO VACCINAZIONI ANTI-COVID IN VENETO - AGGIORNATO AL 24 LUGLIO 2021

Il 24 luglio 2021 è stata una giornata da 41.336 vaccini somministrati in Veneto (12.407 prime dosi più 28.929 richiami). Le dosi di vaccini anti-Covid inoculate in tutta la campagna vaccinale sono 5.226.006, fra 2.781.478 prime dosi e 2.444.527 seconde dosi (o dosi uniche di Johnson & Johnson).

In provincia di Verona sono l'Ulss 9 Scaligera e l'Aoui ad occuparsi delle vaccinazioni anti-Covid. Nella giornata di ieri sono state 8.233 le somministrazioni, facendo così salire a 927.888 le dosi di vaccino finora inoculate nel Veronese.