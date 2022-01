Quasi l'81% dei veronesi ha ricevuto il vaccino anti-Covid, meno della metà la terza dose

Per la provincia di Verona è iniziata bene questa settimana di campagna vaccinale anti-Covid. Ulss 9 Scaligera e Aoui hanno somministrato ieri, 24 gennaio, 7.367 dosi di vaccino. E dall'inizio della campagna le somministrazioni sono state in tutto 1.876.822. L'Ulss veronese è la seconda tra tutte le Ulss veneto per numero di vaccini inoculati. Questo però non permette ancora al territorio scaligero di essere in pari con la media regionale. In tutta la regione, l'81,6% dei cittadini ha ricevuto almeno una dose, mentre in provincia di Verona la percentuale è dell'80,9%. E ancora più alto è il divario nella percentuali di residenti coperti con la terza dose: la media regionale è del 53,1%, quella veronese è del 47,8%.

In tutta la regione, le somministrazioni di ieri sono state 34.832, con 1.439 prime dosi e 4.044 seconde dosi. Le dosi addizionali di vaccino sono state ricevute da 29.349 veneti. E continua ad ampliarsi il numero dei residenti in Veneto coinvolti dalla campagna vaccinale. Sono l'88,7% dei veneti dai 12 anni in su, contando anche coloro che il vaccino l'hanno prenotato e quindi presto lo riceveranno. Tra i 5 e gli 11 anni, invece, i prenotati ed i vaccinati in Veneto sono il 31,2%.

Scarica qui il bollettino sulle vaccinazioni anti-Covid in Veneto aggiornato al 24 gennaio 2022