Quasi l'80% dei veneti ha ricevuto o ha prenotato una dose di vaccino anti-Covid

In Veneto, con l'avvicinarsi del Natale, sono andate diminuendo sempre più le somministrazioni di vaccino anti-Covid, che si mantengono comunque al di sopra delle 45mila al giorno. Anche ieri, 23 dicembre, nell'antivigilia di Natale, sono state inoculate 45.647 dosi. In 3.834 hanno ricevuto la prima dose, mentre il ciclo vaccinale è stato chiuso con la seconda dose da 2.495 cittadini. Le restanti 39.318 dosi somministrate ieri sono state il richiamo per coloro che erano già vaccinati e che ora hanno anche la copertura della cosiddetta terza dose.

Scarica qui il bollettino della campagna vaccinale anti-Covid del Veneto aggiornato al 23 dicembre 2021

Il completamento della campagna vaccinale procede sempre in parallelo con la somministrazione delle dosi addizionali. I residenti in Veneto che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino o che l'hanno richiesta tramite prenotazione sono 3.852.247. Sono quasi l'80% dell'intera popolazione regionale e l'87% della popolazione dai 12 anni in su. Mentre la campagna vaccinale anti-Covid ha raggiunto il 14% dei veneti tra i 5 e gli 11 anni. Le terza dosi finora inoculate tra i cittadini del Veneto sono 1.460.279, raggiungendo così un terzo dei residenti.

In provincia di Verona, si stima che siano coperti da almeno una dose di vaccino il 77,5% dei cittadini. Fino a ieri sono state somministrate 1.644.317 dosi dall'Ulss 9 Scaligera e dall'Aoui di Verona. Di queste, 7.754 sono state inoculate ieri.