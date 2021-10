Nel Veronese altre 2.173 vaccinazioni anti-Covid, in totale sono 1.340.055

Non con i numeri della scorsa settimana, ma la campagna vaccinale anti-Covid in Veneto prosegue. Difficilmente saranno 100mila le somministrazioni che saranno effettuate da lunedì scorso a domenica prossima, ma c'è comunque richiesta. Nella giornata di ieri, 21 ottobre, su 13.568 inoculazioni eseguite in tutta la regione, 2.114 sono state di prime dosi. Sono stati 7.324 i cittadini che ieri hanno completato il ciclo vaccinale ricevendo la seconda dose o la dose unica del vaccino Johnson & Johnson. E in 4.130 hanno ricevuto la dose aggiuntiva.

BOLLETTINO CAMPAGNA VACCINALE ANTI-COVID IN VENETO AGGIORNATO AL 21 OTTOBRE 2021

In Veneto vivono oggi 3.677.176 cittadini che hanno accettato il vaccino contro il coronavirus e fra questi sono 3.513.379 quelli che hanno portato a termine con successo la vaccinazione. Rispetto alla popolazione totale della regione, sono il 75,8% coloro che hanno almeno una dose di vaccino e il 72,4% quelli perfettamente vaccinati. Rispetto alla popolazione che può ricevere il vaccino, sono l'84,1% coloro che hanno almeno una dose di vaccino e l'80,3% coloro che sono vaccinati del tutto.

Infine, in provincia di Verona sono state 2.173 le somministrazioni di ieri e 1.340.055 le somministrazioni totali.