Il 77% dei veronesi vaccinati contro il coronavirus e il 25% ha ricevuto la terza dose

Con 48.805 somministrazioni, anche quella di ieri, 21 dicembre, è stata un'ottima giornata per la campagna vaccinale anti-Covid del Veneto. Soprattutto per le terze dosi: 43.839 quelle inoculate in tutta la giornata, insieme a 2.760 prime dosi e 2.206 seconde dosi.

Ancora pochi giorni e sarà tagliato il traguardo di un anno esatto dall'inizio della campagna, in cui finora sono state somministrate 8.749.417 dosi in tutto il Veneto e 1.627.197 dosi in provincia di Verona. Nel Veronese, le inoculazioni di ieri sono state 9.136 e la copertura vaccinale stimata è del 77,4%.

In tutta la regione, sono vaccinati o hanno appuntamento con il vaccino 3.842.913 veneti, il 79,2% della popolazione totale e l'87% della popolazione con più di 12 anni. Mentre i bambini tra i 5 e gli 11 anni attualmente coinvolti nella campagna vaccinale sono l'11,9% del totale. Le terze dosi fino a ieri somministrate ai veneti sono 1.376.694 e sono state ricevute dal 28,4% della popolazione regionale.

Scarica qui il report sulle vaccinazioni anti-Covid in Veneto aggiornato al 21 dicembre 2021