Tra prenotati e vaccinati, 3.957.558 veneti coinvolti dalla campagna anti-Covid

Nella giornata di ieri, 18 gennaio, 40.267 veneti si sono recati nei centri vaccinali della regione per ricevere una dose di vaccino anti-Covid. Per 2.385 si loro si è trattata della prima dose, mentre in 4.002 hanno concluso il ciclo con la seconda dose e possono dunque dirsi vaccinati a tutti gli effetti. Gli altri 33.880 hanno ricevuto la terza dose, prolungando così l'effetto protettivo del vaccino. Con le somministrazioni di ieri, in Veneto sono state inoculate complessivamente 9.941.977 dosi e quindi il traguardo delle 10 milioni di dosi sarà quasi sicuramente tagliato domani.

Scarica qui il bollettino sulla campagna vaccinale anti-Covid del Veneto aggiornato al 18 gennaio 2022

Ed oltre alle somministrazioni, ieri alcuni veneti si sono prenotati per ricevere il vaccino. Contando i prenotati e chi ha ricevuto almeno una dose, la campagna vaccinale anti-Covid ha raggiunto 3.957.558 veneti (l'81,6% degli abitanti totali). E di questi 2.377.194 sono quelli coperti con tre dosi.

In provincia di Verona, finora hanno aderito alla campagna vaccinale l'80,3% dei residenti, con 1.830.579 dosi di vaccino somministrate. Ieri, le somministrazioni di Ulss 9 Scaligera e Aoui di Verona sono state 7.725.