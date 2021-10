Il 79% dei veneti che si possono vaccinare hanno completato il ciclo vaccinale

Il superamento delle 7 milioni di dosi somministrate ha ridato slancio alla campagna vaccinale anti-Covid in Veneto. Nella giornata di ieri, 12 ottobre, le inoculazioni in tutta la regione sono state 14.728. Sono stati 4.511 i nuovi vaccinati, mentre in 7.012 hanno completato il ciclo vaccinale e in 3.205 hanno ricevuto la terza dose.

BOLLETTINO CAMPAGNA VACCINALE ANTI-COVID IN VENETO AGGIORNATO AL 12 OTTOBRE 2021

Il 75,1% dell'intera popolazione del Veneto ha già deciso di vaccinarsi contro il coronavirus ed i veneti che possono dirsi completamente vaccinati sono il 71,2%. Percentuali che si alzano se si escludono tutti i veneti con meno di 12 anni e quindi non vaccinabili. Non c'è fascia di età che non sia vaccinata almeno al 60%. I veneti dai 50 anni in su sono vaccinati almeno all'80% e almeno al 90% dai 70 anni in su. E la media è del 79% di cicli vaccinali completati tra i veneti vaccinabili.

In provincia di Verona, Ulss 9 Scaligera e Aoui hanno somministrato 3.191 vaccini ieri ed in totale 1.316.752 dosi.