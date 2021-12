Vaccini anti-Covid, quasi un veneto su cinque ha ottenuto la terza dose

Più di tre veneti su quattro hanno completato la vaccinazione anti-Covid e quasi un veneto su cinque ha anche ottenuto la cosiddetta terza dose. Questo dicembre continua ad essere un mese di grandi somministrazioni in tutta la regione. Anche ieri, 11 dicembre, nonostante fosse un sabato, le inoculazioni sono state 47.001. Le prime dosi sono state 2.780, le seconde dosi 1.753 e le dosi aggiuntive sono state 42.427.

BOLLETTINO VACCINAZIONI ANTI-COVID IN VENETO AGGIORNATO ALL'11 DICEMBRE 2021

Probabilmente, se non oggi, domani il Veneto somministrerà la milionesima terza dose di vaccini contro il coronavirus. I residenti in regione che l'hanno ricevuta sono 931.537 che rappresentano il 19,2% dell'intera popolazione e il 21,3% della popolazione vaccinabile. Le adesioni alla campagna vaccinale in Veneto sono state 3.787.468, contando coloro che hanno ricevuto almeno una dose o che il vaccino l'hanno prenotato. Il numero delle adesioni copre il 78,1% dei residenti in Veneto e l'86,6% dei veneti vaccinabili.

In provincia di Verona, le vaccinazioni di ieri sono state 7.075 e quelle totali 1.544.484.