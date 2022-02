Quasi 4 milioni di veneti hanno ricevuto almeno una dose di vaccino anti-Covid

Campagna vaccinale anti-Covid in ripresa in Veneto in questi ultimi giorni. Dopo una discesa sotto le 10mila somministrazioni al giorno, c'è stato un aumento di inoculazioni. Ieri, 19 febbraio, sono state 15.047 in tutto il territorio regionale. Sono stati 564 i cittadini che hanno ricevuto la prima dose e 2.645 coloro che hanno ricevuto la seconda. Sempre relativamente alto il numero delle terze dosi: 11.838 ieri.

Scarica qui il report sulle vaccinazioni anti-Covid in Veneto aggiornato al 19 febbraio 2022

I veneti coinvolti dalla campagna vaccinale anti-Covid sono saliti a 3.998.930. Questo è il numero dei residenti in regione che hanno ricevuto almeno una dose. E presto questo numero supererà i 4 milioni, visto che sommando vaccinati e prenotati si ottiene questo risultato: 4.001.394, pari all'82,5% dell'intera popolazione del Veneto.

In provincia di Verona sono state 3.944 le somministrazioni di ieri e 2.015.481 le inoculazioni totali effettuate da Ulss 9 Scaligera e da Aoui di Verona. I veronesi che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino sono circa l'81,8% dei residenti in provincia. Ed il 60,1% dei veronesi è vaccinato con tre dosi.