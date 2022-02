Veneto si avvicina al 90% di vaccinati contro il Covid tra chi ha più di 12 anni

Il mese di gennaio 2022 si è chiuso con 29.581 vaccini anti-Covid somministrati in Veneto. La campagna vaccinale continua ad inoculare prime dosi (ieri, 31 gennaio, sono state 1.786) e seconde dosi (3.400 ieri), ma rimangono sempre le dosi addizionali quelle maggiormente distribuite. Ieri le terze dosi inoculate sono state 24.395 e in tutto sono 2.785.111 i veneti coperti con tre dosi di vaccino (57,4% della popolazione residente in regione e il 63,6% dei veneti dai 12 anni in su).

Scarica qui il report sulle vaccinazioni anti-Covid in Veneto aggiornato al 31 gennaio 2022

Si va sempre più concretizzando l'obiettivo posto per questo mese di febbraio di raggiungere il 90% dei vaccinati nella popolazione veneta con più di 12 anni. Contando vaccinati e prenotati, l'adesione alla campagna vaccinale è stata data da 3.984.207 veneti che rappresentano l'82,1% dell'intera popolazione. Ma tra chi ha più di 12 anni i vaccinati e i prenotati sono l'88,9% e tra i 5 e gli 11 anni l'adesione è stata data dal 32,2% dei bambini.

In provincia di Verona, ieri sono state somministrate 6.543 dosi di vaccino. Sommando quelle di Ulss 9 Scaligera e Aoui di Verona, le somministrazioni totali sono state 1.930.304, grazie alle quali circa l'82,2% dei veronesi ha potuto proteggersi dal coronavirus con almeno una dose di vaccino.